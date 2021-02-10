РИАМО - 10 фев. У пользователей «Авиасейлс» есть шанс отметить День всех влюбленных в полете. Сделать это можно благодаря S7 Select — первому в мире сервису по бронированию пассажирских самолетов.

На борт можно попасть исключительно бесплатно: 27 парных авиабилетов будут разыграны среди пользователей «Авиасейлс». Имена победителей выберут в случайном порядке, а результаты станут известны 12 февраля.

Как выиграть свидание в небе:

— зайти на сайт или в приложение «Авиасейлс»;

— в поиске задать направление Москва – Калуга или Москва – Калуга – Москва на 14 февраля 2021 года на двоих;

— выбрать билет в полет за любовь;

— забронировать два места через интерфейс экспресс-бронирования: достаточно заполнить данные на пассажиров прямо на «Авиасейлс», не переходя на сайт S7 Airlines;

— дождаться уведомления о выигрыше.

«Авиасейлс» — крупнейший метапоисковик авиабилетов, работающий в странах СНГ, Восточной Европы и Африки.