РИАМО - 10 фев. Центральный НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора разработал высокоточный тест для быстрого выявления возбудителя коронавируса, тестирование по новой технологии занимает около полутора часов, сообщается на сайте надзорного ведомства.

Технология экспресс-тестирования поможет идентифицировать носителей коронавируса на ранней стадии. Также новый набор реагентов позволяет сократить общее время процедуры тестирования в 3-4 раза.

«Общее время тестирования составит 1-1,5 часа в зависимости от образца, против 4-5 часов при обычной ПЦР», - говорится в сообщении.

Тест основан на технологии петлевой изотермической амплификации. Скорость, простота и дешевизна этой технологии позволяют активно использовать ее для мониторинга.

Все компоненты для создания теста производятся локально на базе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора. Диагностический набор успешно прошел испытания в других институтах и соответствует всем современным европейским требованиям. Регистрационное удостоверение на разработку получено 3 февраля.​

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