РИАМО - 10 фев. Приложение «Моя Москва» получило обширное обновление в конце прошлого года, сама программа стала удобнее, благодаря чему число новых пользователей увеличилось на 100 тысяч, сообщается на официальном сайте мэра столицы.

«Также в 2,6 раза увеличилось число просмотров новостей в разделе «Новости и события», в 1,3 раза — количество переходов в раздел «Мои платежи». Все это говорит о том, что москвичи позитивно оценили произошедшие изменения», — сказал замруководителя департамента информационных технологий города Максим Алексашкин.

Удобство использования приложения удалось достичь за счет нового расположения разделов. Раньше они располагались на одной позиции, теперь же разбиты по разным тематическим блокам. Это позволяет пользователю быстро переключаться между разделами.

Кроме того, обновление позволило отображать на главном экране виджеты, которые напоминают о планируемых записях к врачам, наступлении периода для передачи показаний счетчиков и информируют об эвакуации авто.

В настоящее время обновить «Мою Москву» могут только держатели устройств с iOS. Но в ближайшем времени обновиться смогут и пользователи Android.