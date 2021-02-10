РИАМО - 10 фев. Человек погиб в результате пожара в частном доме на улице Калинина в поселке Кокошкино Новомосковского округа столицы, говорится в сообщении пресс-службы Главного управления МЧС России по Москве.

О пожаре сообщили в 02:59. Горел частный деревянный жилой дом размером 6 на 10 метров.

«До прибытия сил хозяйка дома самостоятельно покинула его», - отмечается в сообщении.

В 04:03 возгорание было ликвидировано на площади 60 квадратных метров.