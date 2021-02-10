РИАМО - 10 фев. С 15 февраля в Москве будут перекрыты участки Рублевского шоссе и Мерзляковского переулка, говорится в сообщении пресс-службы столичного департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры.

«На участке Рублевского шоссе от пересечения с Кутузовским проспектом до Рублевского шоссе, 1 не будет движения с 15 февраля 2021 года до 31 августа 2022 года», — говорится в сообщении.

Данные ограничения связаны с проведением работ по реконструкции дороги.

Кроме того, с 15 февраля по 30 ноября перекроют участок Мерзляковского переулка в районе дома 2 по улице Новый Арбат. Причина перекрытия — работы по реконструкции здания.

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