РИАМО - 10 фев. База знаний голосового помощника Единого диспетчерского центра расширена, теперь он может обрабатывать заявки, связанные с уборкой снега, гололедицы, и наледи на крышах домов, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

«Общегородской контакт-центр не первый год использует технологии распознавания и синтеза речи, чтобы более оперативно обрабатывать звонки. Москвичам не требуется ждать ответа обычного специалиста, достаточно лишь передать информацию роботу», — сказал глава общегородского контакт-центра Андрей Савицкий.

Голосовой помощник заработал в ЕДЦ с осени прошлого года. Перед началом отопительного сезона он принял около 76 тысяч звонков, связанных с вопросами отопления, что составляет около 70% от общего числа поступивших сообщений.

Москвичи могут обратиться в единый диспетчерский центр по телефону: +7 (495) 539-53-53. Голосовой помощник составит заявку, зафиксирует адрес дома и суть проблемы, а также контакты человека, который позвонил на линию.