РИАМО - 10 фев. Открытие административно-делового центра в столичной Коммунарке позволит создать свыше 30 тысяч новых рабочих мест, на территории центра построят около 4,5 миллионов квадратных метров недвижимости, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

«По масштабам проект административно-делового центра можно сравнить с деловым центром «Москва-Сити», — отметил глава департамента развития новых территорий города Владимир Жидкин.

Он добавил, что центр в Коммунарке стал самой перспективной точкой роста ТиНАО. На реализацию проекта потребуется около 10-15 лет.

АДЦ «Коммунарка» — один из крупнейших градообразующих центров новой Москвы. Это центр притяжения, который призван создать урбанистическое разнообразие и включить в себя как рабочие места, так и жилые территории.