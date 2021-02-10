РИАМО - 10 фев. Выездные бригады начали вакцинацию от Covid-19 еще в трех торговых центрах Москвы, она проходит бесплатно, сообщила заместитель мэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

«Сделать прививку от коронавируса начиная с сегодняшнего дня можно еще в трех торговых центрах — «‎Калужском»‎, «‎Щелковском»‎ и «‎Водном»‎. Выездные бригады, работающие в торговых центрах «Океания» и «Город», уже начали вакцинировать вторым компонентом препарата тех, кто ранее сделал прививку в этих точках. Вакцинация первым компонентом в них завершена», — сказала Ракова.

Она добавила, что со следующей недели в ТЦ «‎Саларис»‎ и «‎Л-153»‎ также будет проводиться вакцинация только вторым компонентом вакцины.

Вакцинация препаратом «Спутник V» проводится без предварительной записи. Человеку нужно иметь с собой паспорт и полис ОМС.

Врачам требуется около 15 минут требуется на медосмотр и саму прививку. После этого за состоянием привившегося наблюдают еще около получаса. В конце приема доктор подбирает дату для повторной вакцинации.

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