РИАМО - 10 фев. Активисты молодежной волонтерской организации «Снежный десант» совершили свыше 250 добрых дел на территории столицы, волонтеры приводили в порядок территории у ДК, домов-интернатов, в детсадах, школах и больницах, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

«Всероссийская акция «Снежный десант» для студенческих отрядов Москвы стала не только способом реализации добровольческой деятельности, но и выступила неповторимой площадкой для обмена опытом между отрядами», — сказала руководитель Московского регионального отделения общероссийской общественной организации «Российские студенческие отряды» Юлия Дрожжина.

Она отметила, что у ребят была возможность взаимодействия между разными образовательными организациями.

В маршрут участников акции вошло 11 районов и 30 населенных пунктов. Во время акции представители студенческих отрядов также провели профориентационные встречи со школьниками. Для детей младшего возраста организовали тематические мастер-классы и интерактивы. Помимо этого, для ребят устраивали концерты и спортивные товарищеские матчи.

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