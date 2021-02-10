РИАМО - 10 фев. В Москве в среду утром загруженность дорог достигла 7 баллов из 10 возможных, сильнее всего заполнены транспортом центральные улица города, следует из данных сервиса «Яндекс.Пробки».

Крупные заторы образовались на улицах Новый Арбат, Земляной Вал, Валовой, Житной, а также на Пречистенской набережной и Смоленском бульваре.

Помимо этого, серьезные проблемы с движением возникли на западе, севере и северо-востоке города.

К 10:00 загруженность городских дорог снизится до 6 баллов, к 11:00 — до 5 баллов.