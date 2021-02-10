РИАМО - 10 фев. Московский фонд поддержки промышленности и предпринимательства начал принимать на стажировку студентов вузов, учащихся на экономических и финансовых факультетах, при прохождении стажировки они получат дополнительные знания о работе промышленных предприятий, сообщается на официальном сайте мэра столицы.

«Будущие специалисты получат знания в области финансового анализа инвестиционных проектов, познакомятся с механизмами аналитической и юридической экспертизы, узнают о ключевых принципах финансовых моделей промышленных предприятий», — сказал заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

Во время прохождения стажировки студентам проведут экскурсии — они познакомятся с производственным циклом выпуска различных видов продукции. Кроме того, ребятам расскажут об особенностях новых технологических линий.

«Фонд специализируется на выдаче займов промышленным предприятиям столицы по льготной ставке от двух до четырех процентов годовых. Заем может получить любое промпредприятие города», — добавил руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики Александр Прохоров.