РИАМО - 10 фев. Самая большая в столице валентинка появится 14 февраля на 26-метровом экране павильона Московских центральных диаметров на площади Киевского вокзала, сообщили в столичном департаменте транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры.

«Мы собирали поздравления от пассажиров в соцсетях диаметров с 6 по 9 февраля. Вы присылали признания в любви вторым половинкам и даже домашним животным. Всех их мы объединим в видео — пусть о вашей любви узнает весь город», — сообщили в пресс-службе.

Кроме того, 13 и 14 февраля в павильоне МЦД все желающие смогут сделать свою валентинку, для этого подготовят специальную зону и необходимые материалы.

День святого Валентина (День всех влюбленных) — праздник, который отмечается 14 февраля во многих странах мира.