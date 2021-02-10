РИАМО - 10 фев. Один из старейших фонтанов Москвы – Петровский на Театральной площади – внесен в план по сохранению объектов культурного наследия, на сегодняшний день он находится в плохом состоянии, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

«Принято решение внести фонтан в план по сохранению объектов культурного наследия. Разработка проекта реставрации запланирована на 2022 год», — сказал глава департамента культурного наследия Алексей Емельянов.

Он добавил, что на сегодняшний день чугунные элементы фонтана подверглись коррозии, поверхности загрязнены. На бронзовых элементах также присутствуют потеки солей меди.

Фонтан на Театральной площади является объектом культурного наследия федерального значения. В последний раз комплексную реставрацию сооружения проводили в 1995 году.