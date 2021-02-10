РИАМО - 10 фев. Туристы из Москвы, с которыми пропала связь в районе перевала Дятлова, найдены и готовятся к вылету в столицу, сообщает Telegram-канал Life Shot.

По данным СМИ, восемь человек прибыли на перевал, чтобы почтить память тургруппы, погибшей там в 1959 году.

«Они на некоторое время перестали выходить на связь, но потом все же сами смогли вернуться», — говорится в сообщении.

В настоящий момент туристы находится в аэропорту Екатеринбурга.​

Группа туристов во главе с Игорем Дятловым 23 января 1959 года отправилась в поход по Уральским горам, из которого никто не вернулся. Смерть девяти туристов стала одной из загадок века. До сих пор существуют десятки версий произошедшей на перевале трагедии.