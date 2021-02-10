РИАМО - 10 фев. В Москве и Подмосковье 12 февраля ожидается сильный снегопад и метель, в этот день в регионе может выпасть до половины месячной нормы осадков, сообщила РИАМО главный специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова.
«У нас сегодня-завтра в регионе осадков практически не ожидается. Но вот в пятницу будут сильные снегопады и метель. Ожидаем, что выпадет около половины месячной нормы», — сказала Позднякова.
По ее словам, высота снежного покрова значительно вырастет.
В Москве и Подмосковье в среду пройдет снег, температура местами составит до минус 16-18 градусов. Северо-восточный ветер разовьет скорость от 3 до 8 метров в секунду.
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