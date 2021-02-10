РИАМО - 10 фев. В результате возгорания в строительной бытовке на улице Ивана Франко в Москве погиб один человек, говорится в сообщении пресс-службы столичного Главного управления МЧС России.

Сообщение о пожаре по адресу: уица Ивана Франко, дом 44, поступило рано утром в среду.

«Пожарно-спасательными подразделениями установлено, что происходило возгорание в строительной металлической бытовке. В 06:28 возгорание на площади 12 квадратных метров было ликвидировано», — говорится в сообщении.

Мужчине, покинувшему самостоятельно бытовку до прибытия пожарных, потребовалась медицинская помощь. В очаге пожара был обнаружен погибший.