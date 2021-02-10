РИАМО - 10 фев. Загруженность дорог в Москве в среду может достигнуть 8 баллов из 10 возможных, некоторые сложности возникают из-за аварий, говорится в сообщении пресс-службы департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города.

«Сейчас пробки в городе — 3 балла. На движение серьезно влияют ДТП и дорожные работы», — говорится в сообщении.

Движение в центр затруднено на внешней стороне Третьего транспортного кольца от Бегового тоннеля до Хорошевской эстакады, а также на Волгоградском проспекте.

Нормальный трафик зафиксирован на проспекте Маршала Жукова, Рублевском и Звенигородском шоссе.