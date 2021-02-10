РИАМО - 10 фев. Павелецкую набережную в Москве ждет масштабный капремонт, специалисты приведут в порядок локальные участки, в том числе будет обновлено перильное ограждение, гранитные тумбы и плиты, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

«Последовательно будут реализованы работы по капитальному ремонту набережной. Что касается благоустройства, то предусматривается восстановление газона на площади более 1,8 тысячи квадратных метра», — сказал председатель Москомэкспертизы Валерий Леонов.

Кроме того, будут проведены работы по замене поврежденных элементов и восстановлению антикоррозионного защитного покрытия. А между карнизными блоками и стеной набережной со стороны тротуара сделают гидроизоляцию.

Всего за несколько ближайших лет в столице благоустроят 20 набережных Москвы-реки. Уже в текущем году ремонт пройдет на набережных острова Балчуг: Софийской, Раушской, Садовнической и Космодамианской. Также будут отремонтированы прилегающие к ним улицы — Садовническая, Комиссариатская, Фалеевский и Раушский переулки.

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