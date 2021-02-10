РИАМО - 10 фев. Прошедшей ночью температура воздуха в Москве опустилась до минус 15 градусов, что не является самым низким температурным результатом с начала года, сообщила РИАМО главный специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова.

«На Балчуге было зафиксировано минус 15 градусов. Это далеко не самая холодная ночь, когда было минус 30,7 градусов», — сказала Позднякова.

Она добавила, что, по предварительным расчетам, за ночь выпало около двух миллиметров осадков, что составляет более пяти процентов от месячной нормы.

В Москве и Подмосковье в среду пройдет снег. Температура местами составит до минус 16-18 градусов.