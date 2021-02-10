РИАМО - 10 фев. Электронные гаджеты в зависимости от категории с начала года подорожали в России на 5-20% с начала 2021 года, при этом рост цен на технику продолжается, пишет в среду газета «Известия».

По данным экспертов, подорожание техники началось еще в прошлом году и продолжится в дальнейшем из-за дефицита основных компонентов для электроники — матриц, памяти, процессоров, экранов и видеокарт.

«Порядка 80% комплектующих в настоящий момент делаются в Китае, который сократил производство в первую волну пандемии, поэтому быстро нарастить объемы не получится», — отмечается в материале.

Из-за дефицита деталей ввоз электроники в РФ упал еще в четвертом квартале прошлого года. А сейчас в КНР новогодние праздники, на время которых производство приостановлено.

Аналитики подчеркивают, что закупочные цены на электронику уже выросли на 10-15%. При этом проблемы с доставкой добавляют еще 2-3% к цене.

Самое большое подорожание в 2021 году ожидает компьютеры, телевизоры и наушники. К примеру, на 20% выросла стоимость Apple AirPods, а некоторые позиции, в частности, ноутбуки, могут подняться в цене на 40-50%. ​