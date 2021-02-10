РИАМО - 10 фев. Корректировка бюджета, установка справедливых отчислений в Пенсионный фонд для богатых и срезание непрофильных расходов фонда позволит увеличить пенсии россиян, сообщает Ura.ru.

«Сейчас федеральный бюджет ежегодно выделяет Пенсионному фонду 3 триллиона рублей из необходимых 8 триллионов на социальные выплаты и пенсии», — отметил депутат Госдумы, глава фракции «Справедливая Россия» Сергей Миронов.

Он добавил, что сейчас «Справедливая Россия» разрабатывает альтернативный проект бюджета, который поможет направить в ПФР больше денег. Также Миронов предложил установить для богатых такой налог в ПФР, какой платят все россияне.

«Высшие чиновники, крупные бизнесмены, топ-менеджеры госкорпорации, которые получают десятки и сотни миллионов рублей платят в пенсионную систему гораздо меньший налог, чем обычные россияне. Вот для них мы и предлагаем установить такую же ставку, как для всех», — добавил Миронов.

Говоря о непрофильных расходах фонда, он отметил, что его работа непрозрачна, и «много денег уходит на большие зарплаты руководителей и услуги пиарщиков».​

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