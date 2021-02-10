РИАМО - 10 фев. В текущем году на столичных зданиях планируют установить мемориальные доски пяти героям Советского Союза — летчикам, военачальникам, участникам Великой Отечественной войны, говорится в сообщении пресс-службы департамента культурного наследия Москвы.

«Это добрая традиция, ежегодно в Москве устанавливается пять-семь мемориальных досок в честь героев нашей страны. В церемонии открытия участвуют представители ветеранских организаций, военных учебных заведений, жители города», — отметила заммэра столицы – глава аппарата мэра и правительства города Наталья Сергунина.

По адресу: улица Новопесчаная, дом 19, корпус 3, будет установлена мемориальная доска дважды Герою Советского Союза генерал-майору авиации Николаю Челнокову.

Мемориальная доска в память о дважды Герое Советского Союза генерал-майоре авиации и летчике-космонавте Алексее Леонове появится на фасаде дома 7 по улице Маши Порываевой.

На доме 31/13 в переулке Сивцев Вражек мемориальная доска увековечит память Героя Советского Союза адмирала флота Владимира Касатонова, а доска на фасаде дома 90 на Ленинском проспекте – память Героя Советского Союза участника ВОВ Ивана Злыденного.

Еще одна мемориальная доска будет установлена по адресу: улица Маршала Бирюзова, дом 8, корпус 1. Она посвящена Герою Советского Союза гвардии капитану Федору Акулишнину.

«Память об этих летчиках, военачальниках и участниках Великой Отечественной войны, а также их подвигах будет увековечена для будущих поколений», — отметил глава столичного департамента культурного наследия Алексей Емельянов.

В 2021 году в мегаполисе еще планируют увековечить память известных жителей. В городе появятся мемориальные доски в честь народного артиста СССР Юрия Никулина (улица Большая Бронная, дом 2/6), композитора Аркадия Островского (Газетный переулок, дом 13/15), министра газовой промышленности СССР Василия Динкова (улица Спиридоновка, дом 21).

В 2011-2020 годах на фасадах городских домов было уставлено более 200 мемориальных досок.

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