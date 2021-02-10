РИАМО - 10 фев. Один из поставщиков овощей и фруктов в Шатуре уклонился от заключения контракта, теперь сведения об ООО «Простор» подлежат включению в реестр недобросовестных поставщиков, говорится в сообщении пресс-службы управления ФАС России по Московской области.

Сведения представило МУП «Комбинат питания городского округа Шатура». Учреждение направило в адрес общества проект контракта в установленный законом срок.

«В регламентированный срок участник не представил заказчику <…> подписанный проект контракта, в связи с чем учреждению поступило уведомление об уклонении фирмы от заключения контракта на поставку фруктов и овощей», — говорится в сообщении.

На заседании комиссии УФАС фирма не представила доказательств наличия объективных причин для неподписания проекта контракта в установленные законом сроки.