РИАМО - 10 фев. В Москве и Подмосковье в среду пройдет снег, температура местами составит до минус 18 градусов, сообщается сайте «Метеоновости».

Предстоящим днем столица и область окажутся в тыловой части циклона. При облачной погоде местами пройдет небольшой снег.

«Максимальная температура в Москве будет колебаться от минус 16 до минус 14 градусов, в Московской области — от минус 18 до минус 13 градусов», — говорится в сообщении.

Северо-восточный ветер разовьет скорость от 3 до 8 метров в секунду. Атмосферное давление в середине дня составит 750 миллиметров ртутного столба, а относительная влажность воздуха будет около 80%.