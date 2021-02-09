РИАМО - 9 фев. Прокуратура ЦАО Москвы в суде добивается признания недействительными договоров пожизненного содержания с иждивением, по которым семья актера Алексея Баталова лишилась недвижимости, говорится в сообщении пресс-службы столичной прокуратуры.

«Прокуратура Центрального административного округа Москвы провела проверку по информации о нарушении прав Марии Баталовой в результате неправомерных действий Натальи Дрожжиной», - говорится в сообщении.

Прокуратура контролирует ход и результаты расследования уголовного дела, которое возбудили по факту мошенничества с недвижимостью семьи Баталова. По материалам дела, вдова и дочь Баталова лишились доли в четырехкомнатной квартире, мастерской актера, двух квартир, одна их которых находится в центре Москвы, а также большой суммы денег.

Вдову актера, действовавшую от имени дочери Марии Баталовой, обманным путем уговорили подписать договоры пожизненного содержания с иждивением, предметом которых являются принадлежащая дочери 1/3 доли в праве общей долевой собственности. На основании данных договоров актриса Дрожжина приобрела право собственности на принадлежащую дочери актера недвижимость.

По итогам проведенной проверки прокуратура ЦАО в интересах Марии Баталовой направила в Замоскворецкий районный суд столицы иск о признании недействительными вышеуказанных договоров, а также о применении последствий недействительности данных сделок.

Результаты рассмотрения искового заявления дочери известного актера поставлены на контроль.