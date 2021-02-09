РИАМО - 9 фев. В день российской науки в Московской области обсудили актуальные темы и проблемы развития науки в регионе, в том числе внедрение разработок в производство, говорится в сообщении пресс-службы министерства инвестиций, промышленности и науки региона.

В обсуждении приняли участие представители правительства региона, научно-технического совета и совета молодых ученых и специалистов. Основными темами стали: коммерциализация разработок и внедрение их на производстве, фаза проведения исследовательских работ, которая требует дополнительной поддержки, привлечение молодых ученых и популяризация науки. Также поднимался вопрос о необходимости внесения изменений в законодательство Подмосковья для более эффективной поддержки научных центров.

«Очевидно, что к развитию науки необходим комплексный подход, в котором должны быть задействованы все участники процесса – федеральные, региональные и муниципальные органы исполнительной власти, предприятия и организации, осуществляющие исследования и разработки, непосредственно сами ученые», - сказала министр инвестиций, промышленности и науки Подмосковья Екатерина Зиновьева.

Она добавила, что в процесс также необходимо вовлечь и предприятия, на которых новые технологии будут внедряться.

В ходе собрания отметили точки, где нужно усилить работу и придать работе дополнительный импульс.

Сейчас Московская область, в которой работает 278 научных организаций, занимает второе место по их количеству в России. Тут работает единственная в стране международная научная организация - Объединенный институт ядерных исследований (Дубна), и действуют два научных центра РАН (Пущино и в Черноголовка). В регионе находятся 8 из 13 российских наукоградов. А в сфере науки работает 82 599 человек.

«У нас есть все, чтобы искать, находить и внедрять прорывные решения в науке. Правительство региона со своей стороны приложит все усилия, чтобы область сохранила и укрепила свое научное лидерство», - отметила Зиновьева.

По указу президента России Владимира Путина 2021 год объявлен годом науки и технологий. 8 февраля в День российской науки состоялось его официальное открытие.