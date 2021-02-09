РИАМО - 9 фев. Восемь новых дорожных камер в Москве зарегистрировали в январе 4211 случаев, когда автомобилисты не пристегивали ремни безопасности, говорится в сообщении пресс-службы департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры столицы.

«Использовать ремень безопасности — обязательно для всех. В 50% аварий он спасает жизнь тех, кто едет на передних сидениях, а на 75% снижает риск смертельного исхода для тех, кто сидит сзади», - говорится в сообщении.

Водителей столицы призвали беречь себя и не забывать пристегиваться.

Нарушение камеры распознают по заданным алгоритмам. Сомнения в виновности водителя будут трактовать в его пользу. Штраф за непристегнутый ремень безопасности составляет 1 тысячу рублей.