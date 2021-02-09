РИАМО - 9 фев. Основатель новостных проектов Mash и Baza Никита Могутин обвинил сотрудников компании «Аэрофлот» в жестоком обращении со своей собакой, которая летела в багажном отделении самолета.

Могутин рассказал, что летел прямым рейсом «Аэрофлота» из Москвы в Стамбул, за провоз щенка корги Есению он заплатил почти 10 тысяч рублей. После перелета переноска оказалась сломана, а животное напугано.

«У переноски проломлены две стенки, с мясом вырваны несколько крепежных болтов, на корпусе со всех сторон следы и царапины. Собака хромает на правую переднюю лапу, а когда я ее забирал в аэропорту, она выглядела так, словно ее очень сильно напугали», - написал Могутин в Telegram.

Он предположил, что переноску с корги швыряли, а сверху на нее неаккуратно кидали чемоданы.

«Я требую ответа от авиакомпании «Аэрофлот» и объяснений. Я требую, чтобы те, кто издевался над моей собакой, были наказаны», - заключил Могутин.