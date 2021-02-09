РИАМО - 9 фев. В министерстве промышленности и торговли Российской Федерации аккредитуют еще один подмосковный индустриальный парк, он находится в городском округе Долгопрудный и обладает хорошей инфраструктурой, говорится в сообщении пресс-службы министерства инвестиций, промышленности и науки Московской области.

Необходимые документы были подготовлены ООО управляющая компания «ТОС».

«Компания уже сдала документы для подтверждения соответствия индустриального парка требованиям, установленным постановлением правительства Российской Федерации», - сказала министр инвестиций, промышленности и науки региона Екатерина Зиновьева.

В индустриальном парке «ТОС» имеется развитая производственная база, удобное расположение, а также сильная научно-техническая база.

Основным направлением парка является химическая отрасль. Для его резидентов имеются помещения, предназначенные для хранения жидких химических продукты, химическая лаборатория и инфраструктура для научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ.

Компании имеют возможность разместиться в зданиях свободной площадью свыше 15 тысяч квадратных метров. Территория парка имеет и открытые пространства площадью 4,21 гектара.