РИАМО - 9 фев. В квартире жилого дома на Палехской улице в столице обнаружили тело мужчины 1966 года рождения, сообщила РИАМО старший помощник руководителя ГСУ СК России по Москве Юлия Иванова.

«По данному факту следственными органами Главного следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по городу Москве проводится доследственная проверка», - сказала Иванова.

Она уточнила, что специалисты работают на месте трагедии. Также начаты проверочные мероприятия, которые направлены на установление всех обстоятельств данной трагедии.

По результатам проведенной проверки будет принято процессуальное решение.

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