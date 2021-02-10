РИАМО - 10 фев. Мероприятие, посвященное подведению итогов работы региональных центров поддержки экспорта (ЦПЭ) за 2020 год, стартует в среду на территории дома правительства Московской области в Красногорске, говорится в сообщении пресс-службы министерства инвестиций, промышленности и науки Подмосковья.

«В конгрессе примут участие руководители всех центров поддержки экспорта России из 82 регионов. Участниками мероприятия станут более 100 человек», - говорится в сообщении.

Представители ЦПЭ представят лучшие региональные практики поддержки экспорта, обсудят актуальные вопросы развития внешнеэкономической деятельности, предложат экспортные решения в области поддержки предпринимателей.

В последний день конгресса, 12 февраля, на пленарном заседании под председательством генерального директора АО «Российский экспортный центр» Вероники Никишиной руководители центров представят идеи для поддержки экспорта, полученные и созданные в ходе мероприятия.

Заседания пройдут при поддержке и участии Российского экспортного центра, Фонда поддержки внешнеэкономической деятельности Московской области и Мининвеста Московской области.