РИАМО - 9 фев. КПО «Алексинский карьер» в городском округе Клин переработал более 37,5 тысячи тонн отходов с начала 2021 года, говорится в сообщении пресс-службы министерства жилищно-коммунального хозяйства Московской области.

«Вторсырье прессуется в отдельные кипы: бумага, стекло, металл, пластик и работает производство переработки органики в технический грунт, планируется дооснащение КПО производством по переработке пластика в гранулу, что является сырьем для многих предприятий по производству изделий из пластмассы», - сказала председатель «Ассоциации общественного контроля в сфере ТКО в Московской области» Лилия Белова.

Половина из поступивших с начала 2021 года отходов (19 тысяч тонн) отправилась на переработку: 20% из них, стекло, макулатуру, металл, полимеры отобрали для вторичной переработки, а 30% органических отходов направили на компостирование.

На закрытом в прошлом году мусорном полигоне продолжаются работы по дегазации для предотвращения распространения неприятных запахов в Клину. Для сжигания биогаза на бывшем полигоне работает высокотемпературная факельная установка компании «Экоком» мощностью 2,500 тысячи кубических метров в час.

Продолжается строительство очистных сооружений. Их должны завершить в третьем квартале 2023 года. В ближайшее время в рамках третьей очереди строительства пробурят, обвяжут и затампонируют еще три скважины.

Белова добавила, что на территории КПО планируют открыть седьмой музей отходов. В нем будут проводить информационные семинары по повышению экологической грамотности среди населения с интерактивными экскурсиями.

«Алексинский карьер» начал свою работу в 2019 году и запустил полную производственную мощность 9до 450 тысяч тонн отходов в год) в декабре прошлого года. За время работы он отправил на вторичную переработку 100 тысяч тонн отходов.