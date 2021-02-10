РИАМО - 10 фев. Для учеников девятых классов в среду пройдет итоговое собеседование по русскому языку, при его успешной сдаче школьник получит допуск к ОГЭ, в Подмосковье испытание состоится в очном формате в школах.

«Для «зачета» нужно успешно выполнить четыре задания: чтение текста вслух, пересказ текста, монологическое высказывание по одной из выбранных тем, диалог с экзаменатором», - написала министр образования Московской области Ирина Каклюгина в своем Instagram.

Она отметила, что для успешного прохождения собеседования нужно в рамках подготовки выбирать небольшие тексты и читать их вслух собеседнику, которым может стать один из родителей или одноклассник.

«Учитесь коротко передавать суть текста. Лайфхак: выписывайте самые важные детали, сложные или незнакомые слова, наименования мест, населенных пунктов, числа и другое», - добавила министр.

Она посоветовала школьникам тренироваться поддерживать диалог с собеседником по конкретной теме, также следует рассуждать вслух.