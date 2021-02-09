РИАМО - 9 фев. Аукцион на выполнение авиационных работ в целях оказания медицинской помощи жителям Подмосковья в 2021 году пройдет в электронном виде, говорится в сообщении пресс-службы комитета по конкурентной политике Московской области.

«Опубликована закупка на выполнение авиационных работ в целях оказания медицинской помощи», - сказала председатель комитета по конкурентной политике Московской области Елена Волкова.

Контракт будет заключен на 2021 год.

Аукцион будет проводиться в рамках государственной программы «Здравоохранение Подмосковья» и нацпроекта «Здравоохранение». Работы оплатят из федерального и регионального бюджета.

Санитарная авиация Подмосковья за минувший год совершила 512 вылетов для оказания экстренной помощи жителям. Оперативная транспортировка пациентов чаще всего требовалась между больницами, а в особенности — детям. Кроме того, вылеты проводились к местам серьезных ДТП.