РИАМО - 9 фев. Музей-заповедник «Зарайский кремль» приглашает жителей и гостей Подмосковья посетить традиционные семейные празднования в усадьбе Даровое - фольклорно-этнографический фестиваль и экологический фестиваль «Птичьи трели», мероприятия пройдут в честь 200-летия со дня рождения писателя Федора Достоевского, говорится в сообщении пресс-службы министерства культуры Московской области.

Достоевский в детстве вместе со своей семьей бывал в усадьбе в Даровом летом с 1832 по 1836 год. Впечатления оттуда нашли отражение в его творчестве.

«Здесь маленький Федор Достоевский вместе с братьями и сестрами познакомился с удивительным миром русской деревни и крестьянской жизнью, наполненной старинными обрядами и народными песнями», - говорится в сообщении.

Фольклорно-этнографический фестиваль пройдет 14 августа. На празднике гости погрузятся в атмосферу русской усадебной жизни и познакомятся с народными традициями XIX века через фольклор, игры, музыку и ремесла, а также коснутся творческого наследия писателя.

На мероприятии можно послушать старинные русские обрядовые песни, попробовать блюда дворянской и крестьянской кухни той поры. А на небольшой ярмарке гости смогут поторговаться за баночку свежего меда или приглянувшуюся плетеную корзину. Посетителям предложат прокатиться крестьянской телеге до второй деревни Достоевских - Черемошни. В тени липовой рощи будут организованы «зеленые» читальные залы, а для любознательных гостей проведут лекторий и экскурсии.

На мастер-классах посетителей обучат народным ремеслам: кузнечному делу, ткачеству, лозоплетению, гончарному делу, лаптеплетению и другим. На одной из площадок можно будет сыграть в народные игры с лоскутным мячом - «шитки», «попинухи», «мячеки».

Экологический фестиваль «Птичьи трели» познакомит жителей и гостей Подмосковья с богатой фауной региона. В усадьбе сохранился природно-исторических ландшафт XVIII–XIX веков, поэтому там обитает около 35 видов птиц.

На выставке живых птиц покажут певчие виды: соловьев, пеночек-теньковок, дроздов, зеленушек, иволгу, зябликов, клестов и других птиц. Экскурсии будет проводить орнитолог.

На других площадках фестиваля птиц можно смастерить птичек из лоскутков и свежескошенной травы, а также изготовить под руководством опытного гончара глиняные птички-свистульки. Еще самостоятельно можно построить гнездо и положить в него покрашенные деревянные яйца. Будут организованы тематические подвижные игры.