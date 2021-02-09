РИАМО - 9 фев. Международный валютный фонд призвал российский Центробанк в этом году уменьшить ключевую ставку на 0,5 процентного пункта и отметил, что отказ от данных действий в ближайшие месяцы приведет к росту инфляции, сообщает kp.ru.

«Краткосрочное инфляционное давление, вызванное ослаблением рубля, в настоящее время удерживает инфляцию на уровне выше четырехпроцентного целевого показателя, но сотрудники МВФ ожидают, что к концу 2021 года инфляция снизится до 3,5%», — говорится в сообщении.

Специалисты высказали предположение, что ЦБ РФ сохранит ключевую ставку без изменений на фоне повышенного инфляционного фона в четвертый раз.

Летом прошлого года Центробанк объявил об уменьшении ставки до 4,25% годовых, но снизившийся курс рубля на фоне спроса после снятия части Covid-ограничений разогнал инфляцию.

В январе в РФ инфляция ускорилась до 5,2%, а год назад она составляла 3%.​