РИАМО - 9 фев. Госдума РФ приняла во втором чтении законопроект о запрете высаживать детей-безбилетников до 16 лет из общественного пассажирского транспорта, сообщает Федеральное агентство новостей.

Инициатива внести соответствующие поправки в Устав автомобильного транспорта и городского наземного электрического транспорта исходила от правительства РФ.

«Были случаи, когда детей, у которых не было денег оплатить проезд, выгоняли из автобуса на мороз, они были вынуждены несколько километров идти пешком. Недопустимо ребенка, который едет один, без взрослых, высаживать из общественного транспорта», — сказал спикер Госдумы Вячеслав Володин.

Он подчеркнул, что такое отношение к детям может привести к трагедии.​