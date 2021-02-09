РИАМО - 9 фев. При возгорании в квартире на улице Народного Ополчения в столице погиб один человек, еще пострадали четверо детей, сообщается на сайте прокуратуры Москвы.

Вечером во вторник произошел пожар в квартире дома №52, корпуса 2 по улице Народного Ополчения. Площадь возгорания составила 4 квадратных метра.

«По предварительной информации, есть погибший, четверо малолетних детей в возрасте от трех до шести лет пострадали», - говорится в сообщении.

Хорошевская межрайонная прокуратура проведет проверку по данном факту. В ходе проверки будут установлены обстоятельства и причины данного ЧП, а также дадут оценку исполнению требований федерального законодательства, в том числе о пожарной безопасности и о несовершеннолетних.

На месте трагедии находится заместитель Хорошевского межрайонного прокурора Иван Жуков.