РИАМО - 9 фев. За прошедший год в Подмосковье провели свыше 731 тысячи исследований крупного рогатого скота на мастит, который наносит значительный вред молочному скоту, говорится в сообщении пресс-службы министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области.

«По результатам исследований подвергнуто лечению более 35 тысяч голов крупного рогатого скота. Вылечено более 31 тысячи животных», - сказал исполняющий обязанности министра сельского хозяйства и продовольствия Московской области Сергей Воскресенский.

Он добавил, что больная корова не только не дает много молока, но и качество самого продукта ухудшается. Так, если заболевание у коровы находится в запущенной форме, тогда ее приходится выбраковывать. В настоящее время к проблеме нужен комплексный подход. Первостепенно – проверка проб молока.

Воскресенский отметил, что в числе важнейших задач молочного скотоводства Подмосковья значится увеличение объемов производства молока, повышение его биологической ценности, а также своевременное выявление заболеваний, которые снижают молочную продуктивность крупного рогатого скота на ранних стадиях заболеваний.

Исследование на мастит является обязательным.