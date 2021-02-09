РИАМО (ДОМОДЕДОВО) - 9 фев. В Домодедове планируют капитально отремонтировать три дома культуры в 2021 году, сообщил председатель совета депутатов городского округа Домодедово Леонид Ковалевский.

Во вторник в микрорайоне Авиационный прошел отчет администрации перед населением с участием депутатов Мособлдумы Вячеслава Крымова и Олега Жолобова, Ковалевского и заместителей главы администрации Домодедова.

«Мы получили средства на продолжение ремонта ГДКиС «Мир». После этого у нас уже спроектирована и прошла экспертизу документация на капитальный ремонт трех домов культуры – в Растуново дом культуры «Заря», ГДК «Дружба» (в микрорайоне Барыбино – ред.) и Шаховский СДК. В этом году, мы надеемся, мы получим деньги на капитальный ремонт», - сказал Ковалевский.

В связи с эпидемиологической обстановкой, встреча прошла в ограниченном формате. На ней присутствовали общественные помощники главы Домодедова, представители уличных комитетов Домодедова, руководители предприятий, учреждений, Общественных советов, Общественной палаты Домодедова, депутаты Совета депутатов, заместители главы администрации городского округа Домодедово, представители территориальных отделов государственной власти и СМИ.