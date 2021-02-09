РИАМО - 9 фев. Эксперты согласовали проект строительства улично-дорожной сети на территории района Рублево-Архангельское на западе столицы, там появятся боковые проезды, улицы местного и районного значения, говорится в сообщении пресс-службы Москомэкспертизы.

«Будут построены участки улиц местного значения в жилой застройке с организацией маршрута городского пассажирского транспорта и устройством остановок с посадочными площадками, павильонами ожидания, урнами, билетными терминалами и навигационными пилонами», – сказал председатель Москомэкспертизы Валерий Леонов.

Он уточнил, что вдоль ряда улиц и проездов сделают гостевые парковки, еще там появятся велодорожки шириной 1,5 метра и общей протяженностью около 1 километра.

В рамках проекта планируется установить велопоручни перед перекрестками со светофорами, сделать велопарковки.

Для маломобильных групп жителей построят широкие тротуары, сделают пандусные спуски у автостоянок для инвалидов и уложат тактильные указатели.

«Предусматривается установка дорожных знаков, ограждения, информационных дорожных указателей и нанесение разметки, а также будет построено 11 светофорных объектов», – уточнил Леонов.

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