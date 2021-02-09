РИАМО - 9 фев. Фестиваль зимней рыбалки «Мормышка» пройдет 21 февраля в городском парке «Скитские пруды» в Сергиевом Посаде, регистрация участников на соревнования начинается в 09:00, говорится в сообщении пресс-службы министерства благоустройства Московской области.

«Мормышка» это не только спортивное соревнование по зимнему лову рыбы, это красочный фестиваль активного отдыха и здорового образа жизни для всей семьи. Каждый желающий сможет принять участие в соревнованиях, даже если вы никогда не держали в руках удочку. Фестиваль проводится в парке «Скитские пруды» третий год и уже стал одним из популярных событий «Зимы в Подмосковье», - говорится в сообщении.

Гостей будут развлекать артисты на ходулях, мимы-снеговики и ростовой медведь. На пяти площадках будут проходить игры, на которых любой желающий сможет выиграть астраханскую воблу или шоколадную рыбку.

На главной сцене парка будут выступать фольклорный ансамбль, дрессированные собаки клуба «СП Элита» и волонтеры общества «Потеряшки» со своими питомцами.

Соревнования будут проходить в десяти номинациях. Среди членов жюри: чемпион России по фидерной ловле и член сборной РФ по фидерной ловле Олег Квициния, а также организатор соревнования - эксперт компании Salmo Group, телеведущий передач и автор статей, посвященных рыбной ловле Олег Ажар.

Регистрация на участие в соревнованиях начнется в 09:00. Сами соревнования начнутся в 10:00. В 12:00 пройдет торжественное открытие фестиваля. Победителей среди рыбаков наградят в 13:30.