РИАМО - 9 фев. Открывшаяся в феврале выездная служба Центра паллиативной помощи на востоке Москвы будет обслуживать районы Преображенское, Богородское, Восточное Измайлово, Гольяново, Ивановское, Метрогородок, Северное Измайлово, Восточный и Измайлово, сообщается на сайте мэра Москвы.

Новая служба открылась по адресу: Открытое шоссе, дом 24, корпус 9.

«Создание новых выездных служб паллиативной помощи неизлечимо больным людям — важная часть работы центра. Около 80% наших пациентов не требуют госпитализации в стационар — им достаточно получать качественную помощь дома, в родных стенах и рядом со своими близкими», — сказала заместитель главного врача по организации амбулаторной помощи Центра паллиативной помощи департамента здравоохранения города Москвы Елена Елканова.

Она добавила, что главными задачами выездных отделений являются оказание помощи по месту пребывания пациента, его семьи, а также создание наиболее комфортных и достойных условий жизни в последние месяцы, дни и часы.

Таким образом, врач или медсестра собираются приезжать к пациенту на дом согласно индивидуальному графику, чтобы обезболить, помочь с уходом, облегчить симптомы болезни, поддержать его психологически, а также привезти оборудование либо расходные материалы.

В настоящее время в столице функционируют 15 таких служб. Единовременно на дому наблюдаются свыше 10 тысяч пациентов.

Елканова отметила, что планируется организация еще трех выездных служб, состоящих из пяти врачей, пяти-семи медсестер, младших медсестер, а также соцработника. Суммарно в них будет работать порядка 20 специалистов.

Центр паллиативной помощи представляет собой государственное бюджетное медико-социальное учреждение, в состав которого входят восемь филиалов-хосписов, а также главный стационар – они помогают взрослым. Также в структуре учреждения находится Первый московский детский хоспис.

Помощь оказывается пациентам в стационарах и на дому. Связаться с координационным центром можно по телефону бесплатной круглосуточной линии: +7 (499) 940-19-48.

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