РИАМО (ДОМОДЕДОВО) - 9 фев. Снос домов на улице Авиационной в микрорайоне Авиационный завершат в апреле, сообщила заместитель главы администрации Евгения Хрусталева.

Во вторник в микрорайоне Авиационный прошел отчет администрации перед населением с участием депутатов Мособлдумы Вячеслава Крымова и Олега Жолобова, председателя совета депутатов Леонида Ковалевского и заместителей главы администрации Домодедова.

«К концу марта последний земельный участок будет оформлен. И в апреле будет полностью завершен снос этих домов», - сказала Хрусталева.

Она отметила, что пока не принято окончательное решение, что будет построено вместо этих домов, но жилых домов там больше не будет.

В связи с эпидемиологической обстановкой, встреча прошла в ограниченном формате. На ней присутствовали общественные помощники главы Домодедова, представители уличных комитетов Домодедова, руководители предприятий, учреждений, Общественных советов, Общественной палаты Домодедова, депутаты Совета депутатов, заместители главы администрации городского округа Домодедово, представители территориальных отделов государственной власти и СМИ.