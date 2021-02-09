РИАМО - 9 фев. В Арбитражный суд Москвы могут подать заявление после информации о судебном иске компании «Ориенкарт» к метро, говорится в сообщении пресс-службы департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры столицы.

«Ориенкарт» выиграла конкурс на поставку «Троек», но не смогла выполнить контракт. Метро удержало 3,678 миллиона рублей неустойки. Речь идет о штрафе и пени за ненадлежащее исполнение контракта.

«Теперь «Оренкарт» хочет вернуть эту сумму с процентами через суд — 3,9 миллиона рублей», - говорится в сообщении.

Специалисты тестировали карты подрядчика четыре раза и говорили ему о нарушениях, которые надо устранить.

«Например, в одной партии «Троек» от «Оренкарта» более половины карт вообще не сработали при тестировании. Поставщик не только сорвал сроки поставок, но и прислал бракованную продукцию. Карты «Тройка» не работали ни на турникетах, ни в автоматах по продаже билетов», - уточняется в материале.

Нерабочие карты могли бы стать причиной очередей в метрополитене.

Сейчас по «Тройке» оплачивают проезд более 90% пассажиров.