РИАМО - 9 фев. Объявлен аукцион на проведение работ по благоустройству набережной реки Клязьмы в подмосковном Ногинске, говорится в сообщении пресс-службы комитета по конкурентной политике Московской области.

«Опубликована закупка на благоустройство набережной реки Клязьма в Ногинске», - сказала председатель комитета по конкурентной политике Московской области Елена Волкова.

Аукцион пройдет в электронном виде. Работы по благоустройству запланированы на 2021 год и включают в себя поставку архитектурных форм и осветительного оборудования.

Благоустройство набережной реки Клязьма – это проект-победитель III Всероссийского конкурса малых городов и исторических поселений.

Реализация проекта откроет доступ к воде для всех граждан. Он поможет сохранить естественный рельеф.

С помощью посадок ив и водолюбивых растений вдоль воды планируется укрепить склоны берегов.

Вдоль воды появятся пешеходные дорожки из террасной доски и велосипедные дорожки, а также будет выполнено укрепление берега габионами. На набережной появятся смотровые площадки, новая система уличного освещения, малые архитектурные формы.