РИАМО (ДОМОДЕДОВО) - 9 фев. В Домодедове обсудили концепцию создания нового парка «Взлет» в микрорайоне Авиационный, он будет филиалом парка «Елочки», при этом вырубать деревья при создании парка не планируется, передает корреспондент «РИАМО в Домодедово».

Во вторник в микрорайоне Авиационный прошел отчет администрации перед населением с участием депутатов Мособлдумы Вячеслава Крымова и Олега Жолобова, председателя совета депутатов Леонида Ковалевского и заместителей главы администрации Домодедова.

«Это предпроектное решение. Когда будет разработана проектно-сметная документация этого парка, с учетом мнения всех жителей – мы уже начали собирать ваши пожелания - <…> она обязательно пройдет публичные слушания», - сказал председатель комитета по культуре, делам молодежи и спорту администрации Домодедова Александр Епишин.

Он отметил, что проект начнет реализовываться только после завершения всех процедур и получения положительного заключения Госэкспертизы.

«Это будет филиалом парка «Елочки». Это будет муниципальный бесплатный парк», - добавил Епишин.

Он также отметил, что вырубка деревьев при благоустройстве парка не планируется.

Председатель совета депутатов Домодедова Леонид Ковалевский также подчеркнул, что все будет согласовано с жителями, и если жители не захотят благоустройства лесной зоны, то ее проводить не будут.

В связи с эпидемиологической обстановкой, встреча прошла в ограниченном формате. На ней присутствовали общественные помощники главы Домодедова, представители уличных комитетов Домодедова, руководители предприятий, учреждений, Общественных советов, Общественной палаты Домодедова, депутаты Совета депутатов, заместители главы администрации городского округа Домодедово, представители территориальных отделов государственной власти и СМИ.