РИАМО - 9 фев. Субъектам малого и среднего бизнеса предложили принять участие в аукционе по аренде земельного участка в поселке Часцы Одинцовского городского округа, говорится в сообщении пресс-службы комитета по конкурентной политике Московской области.

«Земельный участок предусмотрен под размещение объектов бытового обслуживания, торговли, банковской и страховой деятельности, общественного питания, гостиничного обслуживания, развлечения, выставочно-ярмарочной деятельности, спорта, амбулаторного ветеринарного обслуживания, размещение рынка или магазина», - говорится в сообщении.

Участок площадью 9,6 тысячи квадратных метров расположен на 52-м километре Можайского шоссе и свободен от застройки. Договор аренды будет заключаться на 13 лет и 2 месяца. Начальная цена аренды участка за год составляет 880 тысяч рублей.

Торги пройдут на площадке «РТС-тендер» 6 мая, заявки принимают до 4 мая.