РИАМО - 9 фев. Судебные приставы Подмосковья рассказали гражданам в крупных торговых центрах региона об удобных сервисах ФССП России, финансовой грамотности и безопасности в рамках Всемирного дня безопасного интернета, также провели акцию «Узнай о своих долгах», говорится в сообщении пресс-службы ГУ Федеральной службы судебных приставов по Московской области.

Они показали работу информационного сервиса «Банк данных исполнительных производств» и мобильного приложения «ФССП», узнали о задолженностях обратившихся граждан, а также рассказали о сервисе для подачи документов через портал госуслуг. Приложения постоянно развиваются и модернизируются.

«Банк данных исполнительных производств» является общедоступным информационным ресурсом, который позволяет гражданам и юридическим лицам своевременно узнать о наличии в отношении них возбужденных исполнительных производств, а также своевременно оплатить имеющуюся задолженность без посещения отдела судебных приставов», - говорится в сообщении.

Приложение «ФССП» для смартфонов и планшетов позволяет получить информацию о задолженности в любом месте, где работает интернет. Оно работает на операционных системах iOS, Android и Windows Phone и бесплатно доступно на соответствующих торговых площадках.

На Едином портале государственных и муниципальных услуг работает сервис, который позволяет должникам направлять в ФССП заявления, ходатайства, объяснения, отводы по исполнительному производству в электронном виде. Это позволит сократить количество личных посещений и объем бумажного документооборота. Сервис доступен для зарегистрированных пользователей портала.