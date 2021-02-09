РИАМО - 9 фев. Аварийное здание бывшей Ликинской прядильно-ткацкой фабрики снесли в городе Ликино-Дулево Орехово-Зуевского городского округа, говорится в сообщении пресс-службы комитета по архитектуре и градостроительству Московской области.

«Объект находится в частной собственности. Длительное время фабрика не функционировала и пришла в аварийное состояние. Часть корпуса была снесена ранее. Прилегающая территория находилась в ненадлежащем, запущенном состоянии, ограждение территории отсутствовало, имелся свободный доступ третьих лиц», - сказал председатель Мособлархитектуры Владислав Гордиенко.

По его словам, от жителей Ликино-Дулева на портал «Добродел» поступали просьбы установить ограждение вокруг фабрики. В конечном итоге здание решили снести.

С собственниками участков, на которых находилась фабрика, сейчас ведутся переговоры по поводу дальнейшего использования территории.

За три года в Орехово-Зуевском городском округе выявили 135 объектов незавершенного строительства, в том числе 29 самовольных. На сегодняшний день ликвидировано 89 объектов, работа в этом направлении будет продолжаться.